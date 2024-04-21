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        Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan TFF Başkan adaylığı açıklaması:

        Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:48
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        Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan TFF Başkan adaylığı açıklaması:
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        Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi.

        Sivas Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Otyakmaz, yaklaşık 20 yıldır Sivasspor Kulübünde başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı.

        Kulüpte 3 yıl da yöneticilik yaptığını anımsatan Otyakmaz, "Bugüne kadarki davranışlarımız, çizdiğimiz çizgi, Türk futboluna yapmış olduğumuz hizmetler, Sivaslıların haricinde de diğer Anadolu ve Süper Lig kulüplerinden ve onların taraftarlarından biraz övgü alıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili "Türk futbolunun sorunları o kadar karmaşık ki şu anda Sivasspor'un bana daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu dönemde böyle bir planımın olmadığını söylemek istiyorum. Tabii zaman ne gösterir, ne yapar... Ona da şimdiden bir engel koymak, büyük bir söz söylemek istemiyorum. Nerede bana ihtiyaç varsa orada gerekli görevleri yapmaya hazırım." diye konuştu.

        - "Yaklaşık 10 bin taraftar bekliyoruz"

        Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de 22 Nisan Pazartesi günü Fenerbaçe ile yapacakları maç için öğrencilere bilet desteği sağlayan Sivas Belediyesine de teşekkür etti.

        Bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili bazı şikayetlerin olduğunu ifade eden Otyakmaz, sezon başında kombine bileti satmak için başlattıkları proje kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bilet fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirtti.

        Misafir takım tribününde Galatasaray'a ayrılan bilet sayısı kadar Fenerbahçe'ye bilet ayrıldığını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

        "Bilet satışında az bir artış söz konusu. Tüm taraftarlarımızı şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında takımlarının yanında itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum. Şu an 5 bin civarı bilet satıldı ama toplu bilet alımları da söz konusu. Yaklaşık 10 bin civarı taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını taraftarlarımızdan özellikle rica ediyoruz."

        - Sivas Belediyesinden 500 çocuğa Fenerbahçe maçı bileti

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da belediye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla 500 çocuğa bilet alarak, Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleme fırsatı sunacaklarını söyledi.

        Uzun, 7-17 yaş arasında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 500 bilet hediye edeceklerini dile getirerek, "Bugün saat 15.00'dan sonra öğrencilerimiz passolig gişelerine giderek buradan biletlerini passoliglerine yükletebilirler." diye konuştu.

        Sivasspor'a her zaman destek olmaya çalışacaklarını vurgulayan Uzun, "Sivasspor, şehrimizin ve Sivaslıların en önemli markası. Bu markayı hep birlikte koruyacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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