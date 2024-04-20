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        Sivas'ta 4 Eylül Barajı'na can suyu olacak proje tamamlandı

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan yaklaşık 52 kilometrelik iletim hattı projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:04
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        Sivas'ta 4 Eylül Barajı'na can suyu olacak proje tamamlandı
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        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan yaklaşık 52 kilometrelik iletim hattı projesi tamamlandı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi tarafından yürütülen ve geçen yıl birinci etabı tamamlanan projeyle Pusat Özen sulama şebekesinden alınan su, 4 Eylül Barajı'na çelik boruyla aktarılmaya başlandı.

        Arıtma tesisine 14,8 kilometrelik derivasyon hattından 3 Ocak 2023'te su verilmeye başlanan projenin tamamlanmasıyla Pusat Özen'den 4 Eylül Barajı'na yıllık 8,420 milyon metreküp su tahsisi yapılacak.

        Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na derivasyon projesi kapsamında 2023 yılında 6,315 milyon metreküp su aktarılırken, bu yıl ise şu ana kadar 1,215 milyon metreküp su iletildi.

        Hattın tam kapasite çalışması ile orta vadede Sivas'ın 2034 yılına kadar su ihtiyacının karşılanacağı öngörülüyor.

        Sivas'ın uzun vadede içme suyu ihtiyacını karşılamak için Hafik ilçesinin yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alan Koç Deresi üzerinde Koç Regülatörü ve Koç Barajı proje çalışmaları ise devam ediyor.

        - "Geçen yıl barajın tabanı görünüyordu"

        4 Eylül köyü muhtarı Ali Pek, AA muhabirine, yöre halkı olarak yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan projenin tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Barajın tamamen yağışlarla beslendiğini belirten Pek, Pusat Özen Barajı'ndan gelecek suyun iyi bir kaynak olacağını ifade etti.

        Sivas'ın su sorununu çözecek bir proje olduğunu dile getiren Pek, "Geçen yıl barajın tabanı görünüyordu, su verilmesiyle sıkıntı kalmadı. Projeyi yapanlara, önceki dönem belediye başkanımız Hilmi Bilgin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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