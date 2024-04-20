Sivas'ta 4 Eylül Barajı'na can suyu olacak proje tamamlandı

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan yaklaşık 52 kilometrelik iletim hattı projesi tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi tarafından yürütülen ve geçen yıl birinci etabı tamamlanan projeyle Pusat Özen sulama şebekesinden alınan su, 4 Eylül Barajı'na çelik boruyla aktarılmaya başlandı.

Arıtma tesisine 14,8 kilometrelik derivasyon hattından 3 Ocak 2023'te su verilmeye başlanan projenin tamamlanmasıyla Pusat Özen'den 4 Eylül Barajı'na yıllık 8,420 milyon metreküp su tahsisi yapılacak.

Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na derivasyon projesi kapsamında 2023 yılında 6,315 milyon metreküp su aktarılırken, bu yıl ise şu ana kadar 1,215 milyon metreküp su iletildi. Hattın tam kapasite çalışması ile orta vadede Sivas'ın 2034 yılına kadar su ihtiyacının karşılanacağı öngörülüyor. Sivas'ın uzun vadede içme suyu ihtiyacını karşılamak için Hafik ilçesinin yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde yer alan Koç Deresi üzerinde Koç Regülatörü ve Koç Barajı proje çalışmaları ise devam ediyor.