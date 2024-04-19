Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

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