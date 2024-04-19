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        Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:59
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        Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında düzenlenen toplantıda birlik encümenleri köy muhtarlarının oylarıyla seçildi.

        Seçimde, İl Genel Meclisi üyeleri Murat Atalay ve Mehmet Ali Kuşkaya ile Aşağıada muhtarı Sebahattin Kartal, Kayapınar Köyü muhtarı Kemal Kaya encümen üyesi oldu.

        Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçilen ve görev alan muhtarları kutlayan Zafer, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel bir yaşam sunmak için büyük gayret göstererek güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

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