Tokat'ta meydana gelen deprem Sivas'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Sarsıntının başlamasıyla paniğe kapılan çalışanlar ve müşteriler hızlıca kendilerini dışarıya attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçide esnaf ve gelinlik bakmaya gelen müşteriler, depreme iş yerinde yakalandı.

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