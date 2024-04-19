Tokat'ta meydana gelen deprem Sivas'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anını, Sivas'ta bir gelinlikçideki güvenlik kamerası kaydetti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anını, Sivas'ta bir gelinlikçideki güvenlik kamerası kaydetti.
Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçide esnaf ve gelinlik bakmaya gelen müşteriler, depreme iş yerinde yakalandı.
Sarsıntının başlamasıyla paniğe kapılan çalışanlar ve müşteriler hızlıca kendilerini dışarıya attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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