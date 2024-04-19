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        Tokat'ta meydana gelen deprem Sivas'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anını, Sivas'ta bir gelinlikçideki güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:40
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        Tokat'ta meydana gelen deprem Sivas'ta iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anını, Sivas'ta bir gelinlikçideki güvenlik kamerası kaydetti.

        Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir gelinlikçide esnaf ve gelinlik bakmaya gelen müşteriler, depreme iş yerinde yakalandı.

        Sarsıntının başlamasıyla paniğe kapılan çalışanlar ve müşteriler hızlıca kendilerini dışarıya attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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