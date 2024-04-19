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        Güreşte hedef Paris Olimpiyatları'na tam kadro katılmak

        SERHAT ZAFER - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Kerim Salman, Paris 2024 Olimpiyatları'na tam kadro katılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:01
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        Güreşte hedef Paris Olimpiyatları'na tam kadro katılmak
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        SERHAT ZAFER - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Kerim Salman, Paris 2024 Olimpiyatları'na tam kadro katılmayı hedeflediklerini söyledi.

        15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için geldiği Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan Kerim Salman, güreşin geleceğinin minderlerdeki çocuklarla eşdeğer olduğunu belirtti.

        "Havuzumuz ne kadar geniş olursa, güreşin sıkıntısı da o kadar az olur." diyen Salman, Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ta çok sayıda şampiyon yetiştiğini vurguladı.

        Türkiye'de yaşayan 6 olimpiyat şampiyonundan 3'ünün Sivaslı olduğunu aktaran Salman, "Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve ikinci olimpiyatını kazanmak üzere çalışmalarına devam eden Taha Akgül bu isimler." dedi.

        - "Yurt dışında çıkmadığımız kürsü kalmadı"

        Salman, Türk güreşinin ivme kazandığını dile getirerek, "Allah'a çok şükür yurt dışında çıkmadığımız kürsü kalmadı. Çocuklarımız planlı, programlı şekilde çalışıyor. Bizler, kulüpler ve antrenörlerimiz de çocuklarımıza elimizden geldiği kadar destek oluyoruz." diye konuştu.

        Türk güreşinin hedefleri hakkında bilgi veren Salman, şunları kaydetti:

        "Önümüzde İstanbul'da yapılacak Dünya Kalifikasyon Turnuvası kaldı. Geri kalan kotalarımızı da İstanbul'da alıp, Allah nasip ederse Paris 2024 Olimpiyatları'na tam kadro gitmek istiyoruz. Güreş, Türk milletinin temsilcisi. Bugüne kadar olimpiyatlarda 104'e yakın madalya alınmış, bunun 60'a yakını güreşten gelmiş. Güreş, her zaman üzerine düşen vazifeyi yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. Alttan gençlerimiz geliyor. Avrupa Şampiyonası'nda denediğimiz çocuklarımız vardı ve başarılı da oldular. Alttan gelen çocuklarımızın önünü açmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

        - "Taha, Türk güreşinin idolü"

        Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için yurt dışı kampında bulunduğunu dile getiren Kerim Salman, sporcunun çok güzel bir ivme yakaladığını söyledi.

        İyi çalıştığı zaman Taha Akgül'ü dünyada yenecek güreşçi bulunmadığını söyleyen Salman, "Şu anda sporculuk döneminin son demleri ama bırakıp bırakmamak kendi elinde. Biz istiyoruz ki devam etsin. Çünkü bu çocuklar onları örnek alarak geliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Salman, Taha'nın ikinci olimpiyat şampiyonluğu için yarışacağını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz ona sonsuz inanıyoruz, çünkü çok disiplinli. Neler yapabileceğini biliyoruz. Taha'nın tedbir almasına gerek yok, tedbir alması gereken dünyadaki rakipleri. O yüzden onlar zirvede bulundukları için alttan gelenlere örnek oluyorlar. Taha, Türk güreşinin idolü. Grekoromende Rıza Kayaalp, kadınlarda da Yasemin Adar Yiğit var. Allah izin verirse bu idoller çoğalacak. Gelecekte yerlerini gençlere bırakacaklar. Paris'te Türk güreşi üzerine düşen vazifeyi yerine getirecek inşallah. Ne kadar madalya alabilirsek, ne kadar şampiyonluk alabilirsek bizim için o kadar iyi. Şanlı bayrağımızı göndere çektirip, inşallah Paris'in göbeğinde İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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