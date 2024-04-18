Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'tan kısa kısa

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu.

        Açıkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı'dan okulla ilgili bilgi aldı.

        İnceleme sırasında Okul Müdürü Gürkan Çanakçı ve görevli personel de hazır bulundu.

        - Suşehri'nde muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya muhtarların yanı sıra kurum müdürleri de katıldı.

        Korkmaz, göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Tüm muhtarlarımızla canla başla hizmet konusunda el birliği içerisinde olacağız. Köylerimizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Muhtarlarımızın yetki, görev ve sorumlulukları bizler için çok önemlidir." dedi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise ilçe merkezinde 13 mahalle bulunduğunu, imkanlar ölçüsünde 71 köye de hizmet götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Programda, muhtarlara muhtarlık el kitabı dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da İbrahim Akdağ, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor:
        Sivasspor'da İbrahim Akdağ, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor:
        Şarkışla'da okul bahçesinde bulunan ebabil doğal ortamına salındı
        Şarkışla'da okul bahçesinde bulunan ebabil doğal ortamına salındı
        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Sivas'ta köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmanarak kurtuldu
        Sivas'ta köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmanarak kurtuldu
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca tırmanarak kurtuldu
        Vaşak, Kangal köpeklerinden ağaca tırmanarak kurtuldu