Sivas'tan kısa kısa

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemede bulundu.

Açıkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı'dan okulla ilgili bilgi aldı.

İnceleme sırasında Okul Müdürü Gürkan Çanakçı ve görevli personel de hazır bulundu.

- Suşehri'nde muhtarlar toplantısı düzenlendi

Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya muhtarların yanı sıra kurum müdürleri de katıldı.

Korkmaz, göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Tüm muhtarlarımızla canla başla hizmet konusunda el birliği içerisinde olacağız. Köylerimizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Muhtarlarımızın yetki, görev ve sorumlulukları bizler için çok önemlidir." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise ilçe merkezinde 13 mahalle bulunduğunu, imkanlar ölçüsünde 71 köye de hizmet götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Programda, muhtarlara muhtarlık el kitabı dağıtıldı.