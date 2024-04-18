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        Tokat'taki deprem nedeniyle Sivas'taki bir caminin dışında hasar oluştu

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar oluştuğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:10
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        Tokat'taki deprem nedeniyle Sivas'taki bir caminin dışında hasar oluştu
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        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar oluştuğu bildirildi.

        Şarkışla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ilçede de hissedildiği, şu ana kadar kaymakamlığa ulaşan herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarıldı.

        Yapılan incelemelerde Muhsin Yazıcıoğlu Cami önündeki bazı dükkanların üstünde yer alan mermer bloklardan birkaçının sarsıntının etkisiyle yere düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ancak cami yapısında ve eklentilerinde herhangi bir hasar oluşmamıştır. Caminin hasar gördüğüne ilişkin duyumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. "

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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