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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:58
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çıkış koşuları, şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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