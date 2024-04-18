Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çıkış koşuları, şut çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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