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        Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu

        Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:32
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        Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
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        Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.

        Orman İşletme Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.

        Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.

        Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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