Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu

Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkisinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.

Sivas'ta kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.

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