Akıncılar kaymakamı ve belediye başkanı İkizyurt Mahallesini ziyaret etti

Mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği incelemede mahallenin sorunları dinlendi.

Mahallenin Kılıçkaya Barajı'na sınır olmasından dolayı baraj bölgesinde incelemede bulunan Açıkbaş ve Sevinç, mahalle muhtarı Edip Kılıç'tan bilgi aldı.

Sivas'ta Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, İkizyurt Mahallesini ziyaret etti.

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