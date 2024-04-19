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        Akıncılar kaymakamı ve belediye başkanı İkizyurt Mahallesini ziyaret etti

        Sivas'ta Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, İkizyurt Mahallesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:05
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        Akıncılar kaymakamı ve belediye başkanı İkizyurt Mahallesini ziyaret etti
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        Sivas'ta Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, İkizyurt Mahallesini ziyaret etti.

        Mahallenin Kılıçkaya Barajı'na sınır olmasından dolayı baraj bölgesinde incelemede bulunan Açıkbaş ve Sevinç, mahalle muhtarı Edip Kılıç'tan bilgi aldı.

        Mahalle sakinlerinin de eşlik ettiği incelemede mahallenin sorunları dinlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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