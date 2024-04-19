Sivas'ta gelinlikçide deprem anı güvenlik kamerasında

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde dün saat 18.11’de, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tokat’a komşu Sivas’ta da hissedildi. Kentte, Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi’ndeki bir gelinlik dükkanında esnaf ve gelinlik bakmaya gelen müşteriler, depreme dükkanda yakalandı. Depremle birlikte paniğe kapılan vatandaşlar hızla dışarı çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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