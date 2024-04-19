Sivas'ta yıldırım düşen ahır ve samanlık yandı; 30 tavuk ve ördek öldü

Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde çiftçilikte uğraşan Şükrü Soylu’ya ait ahır ve samanlığa dün gece saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahır ve samanlıkta zarar oluştu. Ahırda bulunan hayvanlar, köylüler tarafından kurtarılırken, 30’un üzerinde tavuk ve ördek ise öldü.

SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ahır ve samanlık yandı. Yangında 30 tavuk ve ördek öldü.

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