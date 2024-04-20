Ulaş'ta köy mezarlığı ağaçlandırıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyündeki mezarlık ağaçlandırıldı.

Karaşar muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy mezarlığını ağaçlandırdıklarını söyledi.

Köyün güzelleşmesi için çalıştıklarını belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Muhtarlık dönemimde vatandaşlarımızın daha modern daha gelişmiş bir ortamda yaşamaları için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar 2 sulama göleti, alt yapı, kilit parke taşı döşemesi, köy konağı gibi önemli çalışmalar yaptık. Bugün de Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettiğimiz 75 çam fidanını köy mezarlığında vatandaşlarımızın yardımıyla toprakla buluşturduk."