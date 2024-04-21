Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 44 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de yarın ki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
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