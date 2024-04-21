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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:34
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 44 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor.

        Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de yarın ki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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