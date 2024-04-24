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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:38
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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        N.Y. yönetimindeki 34 FCA 462 plakalı otomobil ile O.A. idaresindeki 58 BZ 921 plakalı hafif ticari araç, Kadıburhanettin Mahallesi Stadyum Sokak’ta çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan N.Y. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Yaralanan sürücüler Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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