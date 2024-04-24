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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş ve Belediye Başkanı Sevinç'ten esnaf ziyareti

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:27
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş ve Belediye Başkanı Sevinç'ten esnaf ziyareti
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        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İlçede kurulan halk pazarını gezen Açıkbaş ve Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi.

        Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade ettiler.

        Esnaf ziyaretine bazı kurum amirleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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