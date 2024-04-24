Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş ve Belediye Başkanı Sevinç'ten esnaf ziyareti

Esnaf ziyaretine bazı kurum amirleri de katıldı.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade ettiler.

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