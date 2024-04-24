Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç vatandaşlarla bir araya geldi

Sevinç, daha sonra vatandaşla sohbet ederek sorunları dinledi.

Sevinç, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi sakinleriyle Yeşilyazı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede toplantı yaptı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi vatandaşlarına bilgi verdi.

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