Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç vatandaşlarla bir araya geldi
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi vatandaşlarına bilgi verdi.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi vatandaşlarına bilgi verdi.
Sevinç, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi sakinleriyle Yeşilyazı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede toplantı yaptı.
Belediye imar ekibinin de katıldığı toplantıda Sevinç, slayt halinde sunum yaparak mahalle sakinlerini bilgilendirdi.
Sevinç, daha sonra vatandaşla sohbet ederek sorunları dinledi.
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