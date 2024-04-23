Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Sivas'ın Hafik, Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Hafik, Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hafik ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sezgin Temel günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrenciler arasında çeşitli yarışmaların yapıldığı ve gösterilerin sunulduğu programa Kaymakam Yusuf Keten, Belediye Başkanı Habip Görler, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı

        - Ulaş

        Ulaş ilçesindeki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe Spor Salonu'nda devam eden programda Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkı ve çocukların bayramını kutladı.

        Çeşitli gösterilerin sunulduğu ve yarışmaların yapıldığı programda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Zara

        Zara ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, Gazi İlkokulu'nda devam etti.

        Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin gösteri sunulduğu programda, Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarından oluşan gösteri vatandaşlardan beğeni topladı.

        Gösterilerin ardından "Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart açılarak güvercin uçuruldu, gökyüzüne balon bırakıldı.

        Yakın zamanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş için protokolde ayrılan koltuğa karanfil bırakılırken, gösteriler öncesi "Saygı ve rahmetle anıyoruz Alaeddin Çakmaktaş" yazılı pankart açıldı.

        Programın sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödül verildi.

        - Şarkışla

        Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt'un, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören Şarkışla Şehir Stadyumu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Emin Tuna Ortaokulu, Şehit Doğan Kaya İlkokulu ve Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencileri tarafından gösteri sunuldu.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, makam koltuklarını öğrencilere devretti.

        Sefil Selimi Ortaokulu öğrencileri de şehit bebek Bedirhan Karakaya'nın mezarını ziyaret edip dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor
        Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı
        Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı
        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Kayı köyünde incelemede bulundu
        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Kayı köyünde incelemede bulundu
        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig