Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sivas'ın Hafik, Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hafik ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sezgin Temel günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler arasında çeşitli yarışmaların yapıldığı ve gösterilerin sunulduğu programa Kaymakam Yusuf Keten, Belediye Başkanı Habip Görler, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı

- Ulaş Ulaş ilçesindeki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İlçe Spor Salonu'nda devam eden programda Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkı ve çocukların bayramını kutladı. Çeşitli gösterilerin sunulduğu ve yarışmaların yapıldığı programda dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Zara Zara ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, Gazi İlkokulu'nda devam etti. Gazi İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin gösteri sunulduğu programda, Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarından oluşan gösteri vatandaşlardan beğeni topladı. Gösterilerin ardından "Filistin halkının yanındayız" yazılı pankart açılarak güvercin uçuruldu, gökyüzüne balon bırakıldı. Yakın zamanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş için protokolde ayrılan koltuğa karanfil bırakılırken, gösteriler öncesi "Saygı ve rahmetle anıyoruz Alaeddin Çakmaktaş" yazılı pankart açıldı.

Programın sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödül verildi. - Şarkışla Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt'un, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören Şarkışla Şehir Stadyumu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Emin Tuna Ortaokulu, Şehit Doğan Kaya İlkokulu ve Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu öğrencileri tarafından gösteri sunuldu.