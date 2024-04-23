Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı

SİVAS’ın Gölova ilçesinde otlarken kanala düşen ineği, Zülal Polat (33), suya atlayarak kurtardı.

Gölova ilçesinde Boğazköy mevkisinde bir inek sulama kanalına düştü. Suyun akıntısı ile sürüklenmeye başlayan ineği D-100 kara yolu üzerinde otomobil ile seyir halinde olan Zülal Polat fark etti. Polat, ineği kurtarmak için kanala girdi. Suyun akıntısı nedeniyle sürüklenen ineğe yaklaşan Zülal Polat, çevredekilerin yardımıyla ipi, ineğin boynuzlarına bağladı. Uzun uğraşlar sonucu inek, Polat ve çevredekiler tarafından kanaldan çıkarıldı. İnek, sahibine teslim edildi.