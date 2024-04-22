Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, alınan beraberlikten dolayı takımını kutladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, alınan beraberlikten dolayı takımını kutladığını söyledi.

        Karagöl, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada güzel bir müsabaka olduğunu aktararak, "Tabii ki bizim hedefimiz galibiyetti ama maç beraberlikle bitti. 1 puan için teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

        Karşılaşma öncesi sosyal medyada yer alan açıklamalara tepki gösteren Karagöl, şunları kaydetti:

        "Yıllardır devam eden seviyesiz üsluplar, camiamız ile ilgili yapılmış olan üsluplara dün, bugün ve yarın da gerekli cevabı sahada verdik. Biz şerefimizle ve namusumuzla oynayan bir kulübüz ve herkesi de böyle olmaya davet ediyoruz. Herkes bizimle ilgili konuşurken 100 kere düşünecek bir kere konuşacak. Onun için teknik heyetimizi ve futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Aldıkları paraların hakkını sonuna kadar verdiler, alın terlerini sahada sergilerdiler. Kendilerini bir kere daha kutluyoruz. Sivasspor’a ve Sivas’a da bu berberliği armağan ediyoruz. Fenerbahçe’den 1 puan almak tabii ki önemliydi. Önümüzdeki haftalarda Avrupa hedefimizin devam etmesi için de bu maç bizim için çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda da aynı performansla oynamaya devam edeceğiz."

        - "Biz çıkıyoruz namusumuzla oynuyoruz"

        Karagöl, her maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, 3 puanın daha da önemli olduğunu dile getirdi.

        Rakibin kim olduğunun kendileri için önem taşımadığını ifade eden Karagöl, "Çıkıp şerefimizle ve namusumuzla dün, bugün ve yarın da oynayacağımızı da her zaman söylüyoruz. Başkanımızın söylediği şeyler ortada, kamuoyu da biliyor. Bu iş sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz alnımızın teri ve namusumuzla oynuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivasspor - Fenerbahçe: 2-2
        Sivasspor - Fenerbahçe: 2-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Ulaş'ta öğrencilerden Belediye Başkanı İlbey'e ziyaret
        Ulaş'ta öğrencilerden Belediye Başkanı İlbey'e ziyaret
        Sivas Valisi Şimşek'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...