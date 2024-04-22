Sivasspor - Fenerbahçe: 2-2

65'inci dakikada Sivasspor savunmadan çıkarken topu kaptırdı ve Dzeko ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Bu vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

57'nci dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe puanını 86'ya, Sivasspor ise 45'e yükseltti.

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