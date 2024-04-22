Sivasspor - Fenerbahçe: 2-2
STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet NarinçSİVASSPOR: Ali Şaşal- Murat Paluli (Dk.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
SİVASSPOR: Ali Şaşal- Murat Paluli (Dk.85 Alaaddin), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim (Dk.73 Caktas), Bartuğ (Dk.89 Kvet), Koita (Dk.89 Emrah), Menig (Dk.73 N'jie), Manaj
FENERBAHÇE: Livakovic- Osayi-Samuel (Dk.64 Mert Müldür), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk.90+12 King), Szymanski (Dk.71 Batshuayi), Tadic (Dk.64 Cengiz), Dzeko (Dk.71 Serdar)
GOLLER: Dk.57 Koita Dk.90+4 Manaj (Sivasspor) - Dk.45+2 Fred, Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi, Koita, Manaj, İbrahim (Sivasspor) - İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe puanını 86'ya, Sivasspor ise 45'e yükseltti.
10'uncu dakikada Szymanski, merkezde ceza sahasının hemen önünde sert vurdu, savunmaya çarpan top az farkla yandan dışarıya gitti.
12'nci dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Sivasspor'da topun başına Uğur geçti. Uğur ceza sahasının sol çaprazından içeriye doğru gönderdiği topu iyi takip eden Manaj'ın dokunuşuyla top ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasıyla gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
39'uncu dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan İbrahim'in şutunda top üstten auta gitti.
41'inci dakikada ceza sahası dışının sağında topla buluşan Koita'nın sert şutunu kaleci Livakovic güçlükle çıkardı.
42'nci dakikada sol kanattaki Uğur'un ceza sahasına doğru ortalamak istediği top kaleye yöneldi, kaleci Livakovic topu güçlükle kornere çeldi.
45'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Fred'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
57'nci dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.
65'inci dakikada Sivasspor savunmadan çıkarken topu kaptırdı ve Dzeko ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Bu vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
80'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında İsmail ceza sahasının önünden ortaladı, uzak köşede İrfan Can'ın vuruşu ile top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.
90'ıncı dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Manaj, ceza sahası içinde kaleci Livakovic, tarafından düşürüldü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
90+4'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Manaj topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
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