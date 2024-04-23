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        Sivas'ta 4 yaşındaki Aras, mahalle muhtarının koltuğunu devraldı

        SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ahmet Turangazi Mahallesi muhtarlık makamına 4 yaşındaki Aras Bulut Gökçe oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:05
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        Sivas'ta 4 yaşındaki Aras, mahalle muhtarının koltuğunu devraldı
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        SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ahmet Turangazi Mahallesi muhtarlık makamına 4 yaşındaki Aras Bulut Gökçe oturdu.

        Sivas merkez mahallelerinden Ahmet Turangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle muhtarlık koltuğunu 4 yaşındaki Aras Bulut Gökçe’ye bıraktı. Gökçe, ilk icraat olarak belediyeye sunulacak projeye muhtarlık mührünü bastı. Mahallede bulunan muhtarlık binası 23 Nisan için süsleyen ve gelen çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulunduklarını belirten Aydın,”23 Nisan’la alakalı mahallemizdeki çocuklarımıza bir sözümüz vardı. Biz mahallenin makamı olan muhtarlık makamını süsleyerek Aras kardeşimize muhtarlığımızı emanet ettik. Bizim tek bir gayemiz var oda çocukları mutlu etmek. Ahmet Turangazi Mahallesi’nde çocuklarımız güvende olsun, korkusuz yaşasın. Biz ilk göreve başladığımızda 23 Nisan’la alakalı ne yapabiliriz diye düşündük. İnternetten baktığımız kadarıyla böyle bir çalışmanın daha önce yapıldığına rastlamadık. Bizde seçim çalışmalarında Aras’la tanışmıştık. Muhtarlığımız bugün Aras’ta. Biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Muhtarımızın ilk icraatı mahallemizde trafiği yavaşlatan bir otobüs durağımız var. Durağa araçlar park ettiğinde sıkıntı yaşıyorduk. Muhtarımızda bu konuyu belediyemizden talep etti. İnşallah o durağa en kısa zamanda bir cep yaparak trafiği daha akışkan hale getirmeye çalışacağız” dedi.

        Muhtarlık koltuğunu devralan Aras Bulut Gökçe ise “Çocuklar çiçektir soldurmayalım. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. Bugünü bize armağan eden Atatürk’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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