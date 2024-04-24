Şarkışla'da afet farkındalık bilgilendirme eğitimi verildi

Verilen eğitimin bilinç oluşturması ve farkındalığı arttırması bakımından önemli olduğunu söyleyen Demetçiçek, afetler karşısında bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma (CAK) Birim Başkanı Kemal Demetçicek tarafından düzenlenen eğitim, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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