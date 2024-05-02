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        Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:33
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        Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü
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        Sivas’ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi.

        Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırları içerisinde yer alan Çat ormanlarında oluşan hortum nedeniyle çam ağaçları devrildi.

        Çat köyü muhtarı İbrahim Aksu, AA muhabirine, hortumun ardından ormanda ağaçların ve mesire alanının zarar gördüğünü söyledi.

        Hortumun şiddetiyle asırlık çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü anlatan Aksu, "Hortum oluştuğundan dolayı ormanlarımızda zarar var. Mesire alanımızda bulunan kulübelerimiz de zarar gördü." dedi.

        Köy sakinlerinden Yadigar Altuntaş da hortumu ilk gördüğünde yangın çıktığını sandığını belirterek, "Köyden 10 kilometre uzaklıkta yaylalara yakın yerde çok büyük bir hortum olmuş. Geldik, baktık ki 120 yıllık ağaçları kökünden sökmüş, gövdelerinden kırmış." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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