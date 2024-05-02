Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü

Köy sakinlerinden Yadigar Altuntaş da hortumu ilk gördüğünde yangın çıktığını sandığını belirterek, "Köyden 10 kilometre uzaklıkta yaylalara yakın yerde çok büyük bir hortum olmuş. Geldik, baktık ki 120 yıllık ağaçları kökünden sökmüş, gövdelerinden kırmış." diye konuştu.

Hortumun şiddetiyle asırlık çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü anlatan Aksu, "Hortum oluştuğundan dolayı ormanlarımızda zarar var. Mesire alanımızda bulunan kulübelerimiz de zarar gördü." dedi.

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