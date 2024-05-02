Sivas'ta kurbanlık fiyatları açıklandı

Sivas'ta kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan fiyatları belirlendi.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Başkan Hayrullah Karakaya, Kurban Bayramı öncesi kentteki besiciler ve kombina sahipleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Karakaya, "Tosun canlı kilogram fiyatı 280 lira, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 lira, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 lira, dişi koyun 250 lira, koç ise 280 liradan satılacak." ifadelerini kullandı.

Karakaya, kombinalardaki kesim ücretlerinin ise büyükbaş 5 bin lira, küçükbaş 1500 lira, söküm ücreti 3 bin lira, paylama ücreti 2 bin lira, et çekim ücretinin ise 15 lira olarak belirlendiğini belirtti.