Ulaş'ta bir esnaf cami inşaatından elde ettiği geliri Filistin'e bağışladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir esnaf, caminin pencerelerini değiştirerek elde ettiği geliri Filistin'e bağışladı.

İlçede pencere imalatı yapan ve ismi açıklanmayan bir esnaf, Ulaş Merkez Camisi'nin girişindeki pencereleri 8 bin lira karşılığında değiştirdi.

Esnafın isteği üzerine Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer, 8 bin lirayı Türk Diyanet Vakfı Ulaş Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye makbuz karşılığın da teslim etti.

İçli, yapılan bağıştan dolayı hayırsever esnafa teşekkür ederek, "Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, masum ve muhtaçların yanında olan Ulaşlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Filistin meselesi yalnızca Müslümanın değil, insanlığın meselesidir." dedi.