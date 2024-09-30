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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:51
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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.T. (29) yönetimindeki 58 HB 983 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında M.T. idaresindeki 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerine çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durdu.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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