BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığınca CHP'li Esenyurt ve Ovacık belediyelerine yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Hadi terör örgütünün partisi yapıyor, CHP bunları nasıl belediye başkan adayı yapıyor. Bu döneme kadar hiçbir CHP belediye başkanı terör örgütü iltisağından dolayı görevden alınıp, kayyum atanmamıştır. Bu dönemde CHP belediye başkanları işin içine girdi." dedi.

Bu başarıda kahraman güvenlik güçlerinin yanı sıra yerli İHA ve SİHA'ların katkısının önemli olduğuna dikkati çeken Destici, bu başarıdan rahatsızlık duyanların da olduğunu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Bazı belediye başkanları, işte PKK'nın sözde milletvekilleri, meclistekiler hepsi bunlardan şikayet ediyorlar. Barış ve demokrasi varken silaha, tanka, uçağa, İHA'ya, SİHA'ya ne gerek varmış? Tamam da kardeşim Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de yaşananları görmüyor musunuz? Bugün Batı ülkeleri bile kendilerini güvende hissetmiyorlar. Daha düne kadar güvenli olarak görülen ülkeler bile bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kendilerini güvende hissetmiyorlar. Biz öyle bir coğrafyadayız ki bizim her an savaşa hazır olmamız lazım. Evet sulhu istiyoruz, barıştan yanayız ama bulunduğumuz coğrafya bizim her an savaşa hazır halde olmamızı zorunlu kılıyor. Yoksa kimse bizim gözümüzün yaşına bakmaz, biz bunu geçmişte yaşadık. Onun için bizim hazır olmamız lazım."