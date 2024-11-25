Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta karla mücadele ekipleri köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde epilepsi hastası 6 yaşındaki çocuk, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:56 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta karla mücadele ekipleri köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde epilepsi hastası 6 yaşındaki çocuk, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mutubey köyünde hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, köye doğru harekete geçti.

        Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Kara saplanan ve tipide mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sağlık ekibi, iş makineleri yolu açtıktan sonra epilepsi hastası Talha Buğra Kuloğlu'nun evine ulaştı.

        Çocuk, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 829 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 829 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (5)
        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (5)
        Sivas'ta kar ve fırtına nedeniyle arazide kaybolan 5 kişi bulundu
        Sivas'ta kar ve fırtına nedeniyle arazide kaybolan 5 kişi bulundu
        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta konuştu:
        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (4)
        Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (4)
        Sivas'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Sivas'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi