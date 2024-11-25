Sivas'ta karla mücadele ekipleri köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Kara saplanan ve tipide mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

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