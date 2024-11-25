Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 906 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere ise öncelik veriliyor.