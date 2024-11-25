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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:51
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 906 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere ise öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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