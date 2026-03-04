Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Hingel

        TUNAHAN AKGÜN - Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan köklü mutfak kültürünün önemli miraslarından biri olan hingel, evlerde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Hingel

        TUNAHAN AKGÜN - Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan köklü mutfak kültürünün önemli miraslarından biri olan hingel, evlerde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.


        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, binlerce yıllık mutfak kültürüne sahip Sivas'ta hingel yemeğinin yapımı anlatıldı.

        Kafkasya'dan Anadolu'ya taşınan mantı geleneğinin bir uzantısı olan hingel, günümüzde Sivas, Erzurum, Kars, Çorum gibi illerde yoğun şekilde evlerde yapılıp tüketiliyor.

        Bu lezzet, farklı yörelerde "hengel", "hangel", "hıngel" gibi isimlerle de anılıyor.

        Diğer mantı çeşitlerinden farklı olarak daha büyük ebatlarda hazırlanan hingel, genellikle üçgen, kare veya yarım ay (veya D) şeklinde kapatılıyor.

        İç harcında çoğunlukla patates, soğan ve baharat kullanılan hingel, haşlandıktan sonra üzerine tereyağı dökülerek servis ediliyor.

        Yörede düğünlerde, bayram ve özel günlerde yapılan hingel, kalabalık aile sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        İmece usulü hazırlanan yemek, hem kültürel dayanışmayı hem de geleneksel mutfak mirasını yaşatması bakımından önem taşıyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı aşçı Semra Temurbaş Mavibulut, ecdadın Sivas'ta birçok eser ve kültürel miras bıraktığını belirterek, bunlardan birinin de damak kültürü olduğunu söyledi.

        Sivas hingelinin özel günler ve kalabalık aile sofralarında tercih edildiğini belirten Mavibulut, hingelin günün her saati tüketilebildiğini kaydetti.

        Hingel yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        • 1 kilogram un
        • 1 yemek kaşığı tuz

        - İç harcı için

        • 1 kilogram patates
        • 1 büyük soğan
        • 2 yemek kaşığı toz biber
        • 1 yemek kaşığı tuz

        - Sosu için

        • İki yemek kaşığı tereyağı

        - Süslemek için (isteğe göre)

        • Sarımsaklı yoğurt
        • Pul biber
        • Nane




        Yapılışı

        1. Un derin bir kaba konulur, içerisine su ve tuz eklenerek yoğrulur ardından dinlenmeye bırakılır.
        2. İç harcı için haşlanan patateslerin kabukları soyulur, boş bir kaba aktarılır ve püre haline getirilir.
        3. Püre haline gelen patatesin içerisine doğranmış soğan, toz biber ve tuz eklenerek özleşene kadar karıştırılır.
        4. Yaklaşık 15 dakika dinlenen hamur, oklava yardımıyla genişçe açılır.
        5. Bir bardak yardımıyla hamur kesilir. (büyük mantı gibi)
        6. Hamurların ortasına patatesli harçtan alınıp yerleştirilir ve hamur parçaları birleştirilir.
        7. Kaynar suya atılarak haşlanan hingeller daha sonra süzgeçten geçirilerek servis tabağına alınır.
        8. Hingellerin üzerine tavada kaynatılan tereyağı dökülür, isteğe göre sarımsaklı yoğurt, pul biber ve nane de eklenerek servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görünt...
        Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görünt...
        Sivas'ta on binlerce makaron ele geçirildi
        Sivas'ta on binlerce makaron ele geçirildi
        Sivas'ta kar yağışı
        Sivas'ta kar yağışı
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları başladı
        İşitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor İşitme kaybında erken tanını...
        İşitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor İşitme kaybında erken tanını...