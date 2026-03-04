MEMLEKET SOFRASI - Hingel

TUNAHAN AKGÜN - Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan köklü mutfak kültürünün önemli miraslarından biri olan hingel, evlerde geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.





Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, binlerce yıllık mutfak kültürüne sahip Sivas'ta hingel yemeğinin yapımı anlatıldı.



Kafkasya'dan Anadolu'ya taşınan mantı geleneğinin bir uzantısı olan hingel, günümüzde Sivas, Erzurum, Kars, Çorum gibi illerde yoğun şekilde evlerde yapılıp tüketiliyor.



Bu lezzet, farklı yörelerde "hengel", "hangel", "hıngel" gibi isimlerle de anılıyor.



Diğer mantı çeşitlerinden farklı olarak daha büyük ebatlarda hazırlanan hingel, genellikle üçgen, kare veya yarım ay (veya D) şeklinde kapatılıyor.



İç harcında çoğunlukla patates, soğan ve baharat kullanılan hingel, haşlandıktan sonra üzerine tereyağı dökülerek servis ediliyor.



Yörede düğünlerde, bayram ve özel günlerde yapılan hingel, kalabalık aile sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



İmece usulü hazırlanan yemek, hem kültürel dayanışmayı hem de geleneksel mutfak mirasını yaşatması bakımından önem taşıyor.



Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı aşçı Semra Temurbaş Mavibulut, ecdadın Sivas'ta birçok eser ve kültürel miras bıraktığını belirterek, bunlardan birinin de damak kültürü olduğunu söyledi.



Sivas hingelinin özel günler ve kalabalık aile sofralarında tercih edildiğini belirten Mavibulut, hingelin günün her saati tüketilebildiğini kaydetti.



Hingel yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (6 kişilik)



1 kilogram un

1 yemek kaşığı tuz

- İç harcı için



1 kilogram patates

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı toz biber

1 yemek kaşığı tuz

- Sosu için



İki yemek kaşığı tereyağı

- Süslemek için (isteğe göre)



Sarımsaklı yoğurt

Pul biber

Nane

Yapılışı

