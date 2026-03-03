Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 03.03.2026 - 19:07
        Sivasspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Ligde Serikspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

