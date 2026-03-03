Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta dilencinin üzerinden çıkan paraya el konuldu

        Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 1650 liraya el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:01
        Sivas'ta dilencinin üzerinden çıkan paraya el konuldu

        Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 1650 liraya el konuldu.

        Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Zabıta ekipleri küçük yaştaki çocuğunu da kullanarak dilencilik yapan bir kadını yakaladı.

        Kadının üzerinde yapılan aramada dilenerek kazanıldığı tespit edilen 1650 lira bulundu.

        Paraya el konulurken, dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

