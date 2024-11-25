Destici: Terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, bazı belediyelere görevlendirme yapılmasıyla ilgili, “İçişleri Bakanı Anayasa'nın hükmünü uyguluyor. Kanun teklifi veriyorlar, değiştirilsin diye. Biz de değiştirilmesini istiyoruz ama onların istediği gibi değil, terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kentteki ziyaretleri kapsamında Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile görüşen Destici, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, daha sonra ise Sivas Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya gelen Destici, kente kazandırılan projelere ilişkin bilgi aldı. Destici ziyaretin ardından Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

‘DEVLETLE, ANAYASAYLA BU KADAR İNATLAŞILIR MI’ "DEM Partisi'nin sözcüsü 'Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettiyse, bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar' diyor” diyen Destici, “ Sayın Özgür Özel, Sayın Başarır, 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim var. Mustafa Kemal Atatürk yok mu? Sizin ikinci Genel Başkanınız İnönü yok mu? Hadi cevap verin. Her lafa cevap yetiştiriyorsunuz. Hadi çıkın buna cevap verin. Buna cevap vermek önce siz 'Atatürk'ün partisiyiz' diyenlere düşmüyor mu? DEM Parti'nin Genel Başkanı 'Sokakta polisler terör estiriyor' diyor, halbuki terör estirenler kendileridir. Polis ve emniyet görevini yapıyor ve asayişi sağlamaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Anayasa'nın hükmünü uyguluyor. Kanun teklifi veriyorlar, değiştirilsin diye. Biz de değiştirilmesini istiyoruz ama onların istediği gibi değil, terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin. Devletle, Anayasayla bu kadar inatlaşılır mı? Mardin'deki belediye başkanını bir koymuş almış devlet, iki koymuşsun almış, üçüncüde başka adam mı yok da yine onu aday yapıyorsun. Ya da Tunceli'de başka aday yok mu da terörün gözesi olan iki adamı sen orada belediye başkanı adayı yapıyorsun" dedi.