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        Destici: Terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin

        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, bazı belediyelere görevlendirme yapılmasıyla ilgili, "İçişleri Bakanı Anayasa'nın hükmünü uyguluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:25
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        Destici: Terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin
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        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, bazı belediyelere görevlendirme yapılmasıyla ilgili, “İçişleri Bakanı Anayasa'nın hükmünü uyguluyor. Kanun teklifi veriyorlar, değiştirilsin diye. Biz de değiştirilmesini istiyoruz ama onların istediği gibi değil, terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kentteki ziyaretleri kapsamında Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile görüşen Destici, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, daha sonra ise Sivas Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya gelen Destici, kente kazandırılan projelere ilişkin bilgi aldı. Destici ziyaretin ardından Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        ‘DEVLETLE, ANAYASAYLA BU KADAR İNATLAŞILIR MI’

        "DEM Partisi'nin sözcüsü 'Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettiyse, bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar' diyor” diyen Destici, “ Sayın Özgür Özel, Sayın Başarır, 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim var. Mustafa Kemal Atatürk yok mu? Sizin ikinci Genel Başkanınız İnönü yok mu? Hadi cevap verin. Her lafa cevap yetiştiriyorsunuz. Hadi çıkın buna cevap verin. Buna cevap vermek önce siz 'Atatürk'ün partisiyiz' diyenlere düşmüyor mu? DEM Parti'nin Genel Başkanı 'Sokakta polisler terör estiriyor' diyor, halbuki terör estirenler kendileridir. Polis ve emniyet görevini yapıyor ve asayişi sağlamaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Anayasa'nın hükmünü uyguluyor. Kanun teklifi veriyorlar, değiştirilsin diye. Biz de değiştirilmesini istiyoruz ama onların istediği gibi değil, terörden yargılananların aday olamaması hükmü getirilsin. Devletle, Anayasayla bu kadar inatlaşılır mı? Mardin'deki belediye başkanını bir koymuş almış devlet, iki koymuşsun almış, üçüncüde başka adam mı yok da yine onu aday yapıyorsun. Ya da Tunceli'de başka aday yok mu da terörün gözesi olan iki adamı sen orada belediye başkanı adayı yapıyorsun" dedi.

        'ENFLASYON MİKTARINCA ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ YAPILMALIDIR'

        Asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin de konuşan Destici, "Vatandaşlarımızın bize sorduğu 'Başkanım asgari ücret ne kadar olacak? Emeklilerimiz 'emekli maaşı ne kadar olacak' diye soruyorlar. Bir kere asgari ücretle ilgili tartışmalara bakıyorum, hayretler içerisinde kalıyorum. Gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon var. Asgari ücretle ilgili de yüzde 20-25 arası bir artış konuşuluyor. Ben hayret ediyorum. Yüzde 45 enflasyon olacaksa nasıl biz asgari ücreti yüzde 25 artıracağız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Başından beri söylüyorum ki en azından gerçekleşecek olan enflasyon miktarınca asgari ücrete artış yapılmalıdır. Bu da bize göre minimum 25 bin lira ve üzeri olmalıdır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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