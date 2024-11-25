Suşehri'nde kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakıldı

Kayaoğlu, belediye olarak her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede belediye ekipleri tarafından sokaktaki kedilerinin yoğun olduğu yerlere kedi evleri ile yem konuldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle kediler için sokaklara kedi evi ve yem bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.