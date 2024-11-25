Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü (2)
HAYVANLARDONARAK ÖLDÜSivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otlaması için araziye götürülen Kaan ve Sönmez Özvatan'a ait 300 hayvandan oluşan sürü, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı.
HAYVANLARDONARAK ÖLDÜ
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otlaması için araziye götürülen Kaan ve Sönmez Özvatan'a ait 300 hayvandan oluşan sürü, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı. Arazide kar ve tipiye yakalanan ve saatlerce soğuk altında kalan aralarında koyun, keçi, eşek ve köpeğin de olduğu 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü. Köyden birkaç kişinin yardıma gittiği sürü sahipleri, bazıları ölmek üzere olan bazı hayvanlarını da kesti. Köylülerin yardımıyla kalan hayvanlar köye ulaştırıldı. Soğuktan etkilenen Kaan ve Sönmez Özvatan kardeşler, Kangal Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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