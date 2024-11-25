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        Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü (2)

        HAYVANLARDONARAK ÖLDÜSivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otlaması için araziye götürülen Kaan ve Sönmez Özvatan'a ait 300 hayvandan oluşan sürü, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:45
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        Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü (2)
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        HAYVANLARDONARAK ÖLDÜ

        Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde otlaması için araziye götürülen Kaan ve Sönmez Özvatan'a ait 300 hayvandan oluşan sürü, aniden bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı. Arazide kar ve tipiye yakalanan ve saatlerce soğuk altında kalan aralarında koyun, keçi, eşek ve köpeğin de olduğu 100'ün üzerinde hayvan soğuktan donarak öldü. Köyden birkaç kişinin yardıma gittiği sürü sahipleri, bazıları ölmek üzere olan bazı hayvanlarını da kesti. Köylülerin yardımıyla kalan hayvanlar köye ulaştırıldı. Soğuktan etkilenen Kaan ve Sönmez Özvatan kardeşler, Kangal Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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