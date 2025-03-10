Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 27. haftada dün sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada iç sahada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

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