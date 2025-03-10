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        Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında dün Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:53
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        Sivasspor, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında dün Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

        Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galip gelemedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 22. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olurken, 23. haftada ise evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti. Ligin 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 25. haftada iç sahada TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 27. haftada dün sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek sonlandırdı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 27 puan topladı.

        - Rıza Çalımbay ilk sınavından galibiyetle ayrıldı

        Ligde kötü gidişin ardından geçen hafta teknik direktör değişikliğine giderek Ömer Erdoğan'la yollarını ayıran Sivasspor, göreve 3. kez tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ı getirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekibe daha önceki görev döneminde başarılar yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

        Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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