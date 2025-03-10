Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik 13 farklı adres ile Yalova’da operasyon düzenlendi.

DHA'daki habere göre ‘Narkokapan-15' adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul’da 17, Yalova’da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören’deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.

28 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Uluslararası kokain ticaretinin gemiyle yapıldığı ve 365 kilo kokainin Yalova’dan İstanbul’a getirildiği öğrenildi. Kanada’dan aldığı yükle yola çıkan Portekiz bandıralı gemi, İspanya ve Yunanistan'da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneye çekildi.

Taşıma sırasında çuvallardan biri, gemideki boş havuza düşüp yırtıldı. Şüpheliler, çuvaldan çevreye saçılanları toplayıp, poşetlere koydu ve bu noktayı yıkadı. Odaya kapattıkları 2 kişiyi serbest bırakan şüpheliler, kayıklara yükledikleri çuvallarla tersaneden ayrıldı. Olay, odadan çıkan görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, cep telefonu ve telsizlerinin çalındığı ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

İhbar üzerine tersaneye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geminin kaptan köşkündeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüpheliler tarafından taşınan çuvallardan birinin düşüp yırtılması sonucu, çevreye yayılan maddenin toplanıp poşetlere konulduktan sonra o bölgenin yıkandığı görüldü. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, gemide narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Kamera görüntülerinde yıkandığı tespit edilen bölgeden 9 ayrı swap örneği alındı.

Ayrıca aramada bulunan bir kaşkol da özel bir ekiple, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Swap örneklerinden çuvaldaki maddenin kokain olduğu ortaya çıkarken, kaşkolün sahibinin ise ‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan çok sayıda kaydı bulunan yabancı uyruklu S.D. olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, kokain taşınan Portekiz bandıralı gemi ile 2021 yılında da uyuşturucu ticareti yapıldığı, geminin daha sonra 2 kez el değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, olay gecesi Altınova Tersaneler Bölgesi’nden aynı firmaya ait bir başka geminin, Gürcistan’a hareket ettiğini de belirledi.

ZEHİR 3 ARAÇLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

365 kilo kokain piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Uyuşturucuların bu gemiye yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiyi Heybeli Ada açıklarında durdurarak, Altınova’ya dönüşünü sağladı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine tersane bölgesi ve kara yolundaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Uyuşturucuların 3 araçla İstanbul'a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

3’ÜNCÜ KAPTAN İLE KAŞKOLUN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

İstanbul’da düzenlenen ‘Narkokapan-15’ operasyonuyla, piyasa değeri 36.5 milyon dolar olan 365 kilo kokain piyasaya sürülmeden ele geçirildi. İstanbul ve Yalova’da gözaltına alınan 23 şüpheliden, Kanada'da gemiye yükleme yaparken sorumlu olan 3’üncü kaptan ile kaşkolün sahibi S.D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.