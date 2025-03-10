Ulaş Kaymakamı Eskimez'den esnaf ziyareti
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.
Semt pazarını ve ilçe esnafını ziyaret eden Eskimez, pazarda vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Esnaflara bol kazanç dileyen Eskimez, ilçenin gelişmesi için ticari hareketliliğin önemini vurguladı.
Esnaflar ise Eskimez'e teşekkür etti.
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