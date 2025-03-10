Ulaş Kaymakamı Eskimez'den esnaf ziyareti

Esnaflar ise Eskimez'e teşekkür etti.

Semt pazarını ve ilçe esnafını ziyaret eden Eskimez, pazarda vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.