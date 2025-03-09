Sivas'ta ramazan topu yüzünde patlayan kişi tedavi altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarönü Mahallesi Maşatlık Sokak'ta, B.Ş'nin (72) gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.

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