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        Sivas'ta ramazan topu yüzünde patlayan kişi tedavi altına alındı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan topu yüzünde patlayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:38
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        Sivas'ta ramazan topu yüzünde patlayan kişi tedavi altına alındı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde ramazan topu yüzünde patlayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Pınarönü Mahallesi Maşatlık Sokak'ta, B.Ş'nin (72) gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş. ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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