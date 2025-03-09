Sivas'ta koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Sivas'ta koluna parmaklık saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Sivas'ta koluna parmaklık saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Z.Ş'nin koluna korkuluk demiri saplandı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce korkuluk demiri kesilerek kurtarılan Z.Ş, kolundaki demir parçasıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Operasyonla kolundaki demir parçası çıkarılan çocuğun tedavisi sürüyor.
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