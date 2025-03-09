Sivas'ta koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde oynayan 8 yaşındaki Z.Ş'nin koluna korkuluk demiri saplandı.

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