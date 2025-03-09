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        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre yeni haftada sıcaklıklar artacak. Buna göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Akdeniz Bölgesi'nde 30, İç Anadolu Bölgesi'nde 25-26, Marmara Bölgesi'nde de 25 dereceyi görecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:48
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        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
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        Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik, "Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak." diye konuştu.

        Yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğusunda, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceğini dile getiren Çelik, çarşamba ve perşembe günü ise Edirne ile Çanakkale çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin etkili olacağını söyledi.

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        Sıcaklıkların Akdeniz Bölgesinde 30, İç Anadolu Bölgesinde 25-26, Marmara Bölgesinde 25 dereceye kadar çıkacağını aktaran Çelik, "Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara tekabül ediyor." dedi.

        Doğuda kar kalınlığının yüksek olduğu yerlerde çığ riskinin bulunduğuna dikkati çeken Çelik, sıcaklıkların yükselmesiyle bu riskin daha da artabileceğini ifade etti.

        ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

        Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, 3 büyükşehirde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını söyledi.

        Hava Tahmin Uzmanı Çelik, başkentte ise sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

        İstanbul'da şu an kuzeyli rüzgarların etkili olduğunu belirten Çelik, "Salı gününden itibaren 4-5 derece sıcaklık artışı olacak. En yüksek sıcaklık 21-22 dereceye çıkacak." diye konuştu.

        İzmir'de de sıcaklıkların kademeli olarak artacağını dile getiren Çelik, sıcaklıkların 25-26 dereceye ulaşacağını kaydetti.

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