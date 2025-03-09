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        Haberler Gündem 3. Sayfa TAM VAHŞET! Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!

        Kadın cinayetleri kâbusu Dünya Kadınlar Günü'nde de devam etti. Diyarbakır'da bir AVM'de bulunan kafede yaşanan olayda 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık boynundan vurularak öldürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:23
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        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
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        Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi.

        BOYNUNDAN VURULDU

        İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda S.K. (21) da yaralandı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Merve Nur Yararlık
        #Diyarbakır
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