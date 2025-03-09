Sahurda ne yediğinize dikkat! Bu besinler gün içindeki açlık ve susuzluğunuzu olumsuz etkiliyor!

Ramazan ayı boyunca sağlıklı bir oruç süreci geçirebilmek için sahurda tüketilen besinler büyük önem taşır. Yanlış besin tercihleri gün içinde çabuk acıkmaya, susamaya ve halsiz hissetmeye neden olabilir. İşte bilmeniz gerekenler...

SAHURDA BESLENMENİN ÖNEMİ

Sahur öğünü, uzun süre oruç tutacak bireylerin vücudunu gün boyu tok ve enerjik tutabilmek adına çok önemlidir. Dengeli ve sağlıklı bir sahur menüsü oluşturmak, kan şekerinin dengelenmesine ve gün boyu daha rahat hissetmeye yardımcı olur. Protein, lif, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlarla desteklenmiş bir sahur, gün içinde yaşanabilecek açlık krizlerini ve halsizliği azaltabilir.

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TOKLUK SÜRESİNİ UZATAN BESİNLER

Yumurta: Protein içeriği yüksek olan yumurta, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Haşlanarak ya da az yağda omlet olarak tüketilebilir.

Tam tahıllı ekmek ve yulaf: Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek ve yulaf tüketmek kan şekerini dengede tutarak ani açlık krizlerini önler.

Yoğurt ve kefir: Probiyotik açısından zengin olan bu besinler sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve tok kalmanıza yardımcı olur.

Kuruyemişler: Badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler iyi bir enerji kaynağıdır ve uzun süre tok hissettirir.

SUSUZLUĞU AZALTAN BESİNLER

Salatalık ve marul: Yüksek su içeriğiyle vücudun su dengesini korur ve susuzluğu geciktirir.

Karpuz ve kavun: Doğal su oranı yüksek olan bu meyveler hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de susuzluğu önler.

Süt ve ayran: Hem susuzluğu giderir hem de vücudu besleyerek enerji verir.

SAHURDA UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Aşırı tuzlu yiyecekler: Salamura gıdalar, turşu ve fazla tuzlu peynirler susuzluğu artırır.

Şekerli ve rafine karbonhidratlar: Reçel, bal, beyaz ekmek gibi yiyecekler kan şekerinde ani düşmelere neden olabilir.

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Kafeinli içecekler: Kahve ve siyah çay idrar söktürücü olduğu için vücuttan su kaybına neden olabilir.

Kızartmalar ve ağır yiyecekler: Hazmı zorlaştırarak sahur sonrası rahatsızlık hissine sebep olur.