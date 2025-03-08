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        Haberler Gündem Peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Peyzaj mimarı Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda bulunmuş ve sevenleri bu haberle mutlu olmuştu. Gürel'in gelen vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme sürerken Güler'in son görüntülerine Show Haber ekibi ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:12
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        Ece Güler'in son görüntüleri
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        İddiaya göre peyzaj mimari Ece Gürel, eşine kırıldığı, patronuna kızdığı gün Belgrad Ormanı'na gitti. Onu merak eden ailesi arasa da telefonları açmadı.

        Sadece bir arkadaşıyla konuşup ağaçların arasına daldı. Bulunduğunda perişan haldeydi. Merak edilen onlarca soruya yanıt veremeden bu dünyadan ayrıldı. Show Haber ekibinden Uğur Alattinoğlu, Ece Gürel'in yeni görüntülerine ulaştı.

        YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

        Kimi biraz dargındı diyen eşini suçladı, kimi her şeyi bunaldığı baskı gördüğünü söyleyen iş hayatına bağladı. Telefonu varken arayanları cevapsız bırakması, soğuk ve ıssız ormanda montunu çıkarması. Tam kurtuldu derken kurtulamaması.Kayboluşu, bulunuşu, ani ölümü, astroloji merakı, bunların hepsi kafaları karıştırdı. Ece Güler bilmecesinde Show Haber ekibi yeni görüntülere ulaştı.

        HIZLI ADIMLARLA İLERLEDİ

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        Mimar Ece Güler, son kez Kağıthane'deki evinden çıktığında tarihler 2 Mart'ı saatler 12.00'yi gösteriyordu. Evinden çıkarken kolunda bir çantası vardı. Yürümeye başladı, minibüs durağına giderken onu takip eden de kimse yoktu. Galata Deresi Caddesi'nde yaklaşık 5 dakika yürümüş, bir süre durakta beklemiş sonra minibüse binip, Şişli'ye gitmişti. Bir sonraki adresi Mecidiyeköy metrosuydu. Gişelere yaklaşırken hızlıydı, sanki acelesi var gibiydi. Önündeki iki kadını bekleyemedi. Hemen sağ taraftaki gişeye yöneldi, İstanbulkartı'nı bastı yürümeye devam etti.

        SON MESAJINI YOLLADI

        X-Ray'dan geçti, daha sonra billboarddaki reklama bakış atıp, yürümeye devam etti. 9 durak sonra Hacıosman'da indi. Ardından Belgrad Ormanı'na giden otobüse bindi. Yaklaşık yarım saat sonra otobüsten indi; ancak aklında ne vardı, ne düşünüyordu bilinmez! Otobüsten indi yaklaşık 1 kilometre sonra Belgrad Ormanı'na girdi, İngiltere'deki çocukluk arkadaşıyla mesajlaştı.

        SIRLARIYLA AYRILDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri başta olmak üzere herkes onu bulmak için gecesini gündüzüne kattı. Dördüncü günde bulunduğunda perişandı, bitkindi, hipodermi geçiriyordu. Hastaneye kaldırılsa da olmadı... Sırlarıyla birlikte bu dünyadan ayrıldı.

        Ece Güler'in gerçek ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belli olacak...

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