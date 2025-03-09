Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet Çavuş
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko (Dk. 75 Emirhan Başyiğit), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (DK. 87 Ziya Erdal), Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk 87 Menig), Manaj (Dk. 9 Simic - Dk. 33 Bekir Turaç Böke)
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis (Dk.63 Doğan Erdoğan), Miroshi (Dk. 87 Tijanic), İsmail Köybaşı (Dk. 78 Emersonn), Ahmed Ildız (Dk. 46 Furkan Bayır), Juan (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Matsuki (Dk.63 Victor Hugo)
Goller: Dk. 33 Matsuki (Göztepe), Dk 49 Charisis, Dk. 66 ve Dk.77 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Koray Günter (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 40 Nielsen, Dk. 42 Miroshi, Dk. 58 İsmail Köybaşı (Göztepe), Dk. 43 Charisis, Dk. 64 Ali Şaşal Vural, Dk. 79 Radakovic (Net Global Sivasspor)
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