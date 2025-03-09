Beyaz Saray yakınlarında çatışma ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında çıkan çatışmada bir şüpheliyi vurdu. Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump'ın ise bu esnada Beyaz Saray'da olmadığı belirtildi

Reuters Giriş: 09.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:16 facebook

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