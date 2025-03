200 sinema filmi ve 27 TV yapımına rağmen ne bir evi ne de bir otomobili oldu

Komşu misafirliğine gittiğimiz bir gündü...

Annelerimiz sohbet ederken, yaşlarımız 7 - 10 arasındaki biz çocuklar, yere oturmuş televizyondaki 'Keloğlan' filmini izliyorduk.

'Keloğlan', kahramanımız oldu.

Hatta filmi izlerken içimizden biri annesine dönüp; "Saçımı kestir, ben de kel olmak istiyorum" dedi. Diğerlerimiz durur mu...

"Ben de ben de"...

Bir kişi hariç...

Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı 'Keloğlan' ne kadar kahramanımızsa Kayhan Yıldızoğlu'nun canlandırdığı 'Vezir', bir o kadar nefret ettiğimiz bir karakter oldu.

Kendisi, diğer çocuklardan farklı olduğunu göstermek için süte 'Kara' diyebilen bir arkadaşımızdı. Zira; hangi oyunu oynamak istesek o arkadaşımız farklı bir oyun için diretirdi.

Filmin; Hulusi Kentmen'in canlandırdığı 'Padişah'ın kızıyla evlenecekleri sınava tabii tuttuğu sahne sırasında 'Keloğlan'ı seven çocuklarla, 'Vezir'i seven çocuk arasında çıkan tartışma, itişmeye döndü.

'Vezir'i seven arkadaş, beni itekledi. Dengemi kaybedip, hızlıca televizyon sehpasına çarptım.

Kaşım, televizyon sehpasının kenarına çarpıp yarıldı.

Annemin yeni aldığı Pembe Panter desenli tişörte kan damladı.

Tişörtümdeki kan damlalarına duyduğum acı, alnımdaki acıdan daha büyük oldu.

Bu olay bana 'Keloğlan' filmindeki 'Vezir'i hiç unutturmadı. Ne zaman aklıma gelse söylenip durdum.

O zamanlar; nereden bilebilirdim ki o 'Vezir'i canlandıran Kayhan Yıldızoğlu ile tanışacağımı...

O zamanlar; nereden bilebilirdim ki Kayhan Yıldızoğlu'nun dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri olduğunu...