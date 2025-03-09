Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Ligin 27. haftasında Net Global Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Avrupa Ligi'ne gitme hedefinden geri adım atmayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor-Göztepe maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Ligin 27. haftasında Net Global Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Avrupa Ligi'ne gitme hedefinden geri adım atmayacaklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, kendi adlarına zor bir maç olduğunu belirtti.

        Sivasspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Stoilov, "Maçın aslında iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda daha iyi oynadık, golü bulduk. Golleri de bulacak fırsatlarda yakaladık." dedi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Stoilov, bu bölümde de goller yediklerini ifade etti.

        Stoilov, 14 ay boyunca mükemmel zaman geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Mucizeleri beraber yarattık, beraber kazandık, yeri geldi beraber üzüldük. Bu şekilde aynen devam etmemiz gerekiyor. 1-2 aydır zor bir dönem geçirdik, çok fazla sakatlık yaşadık. Bu sakatlıklar maalesef futbolumuzu olumsuz bir şekilde etkiledi. Takım ve camia olarak birlik olma takımın arkasında durma zamanı. Bu takımda genç oyuncular var, bu oyuncuların yüksek potansiyeli var. Bunu şu ana kadar gösterdiler. O yüzden şu anda camiamızın desteği, taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Biz kesinlikle hedefimizden şaşmıyoruz. Bizim hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bundan kesinlikle geri adım atmayacağız."

        Maçı yöneten hakemleri de değerlendiren Stoilov, "Hakemlerin bize daha fazla saygı duyması gerekiyor. Bu takıma, bu genç oyunculara daha fazla saygı duyulması gerekiyor. Biz sahaya çıktığımızda zaman geçirmek isteyen bir takım değiliz. Biz hedefleri olan bir takımız ve bunun bilinmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Stoilov, ligin 28. haftasında sahalarında ikas Eyüpspor ile oynayacakları maça odaklandıklarını ve orada birlik olarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar

        Benzer Haberler

        Sivasspor- Göztepe: 3-1
        Sivasspor- Göztepe: 3-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivas'ta polisten kadın sürücülere hediye
        Sivas'ta polisten kadın sürücülere hediye
        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta CHP teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Sivas'ta CHP teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı